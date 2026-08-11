Nordfriesland ist deutschlandweit bekannt für seine Tourismushochburgen Sylt und St. Peter-Ording. Doch auch abseits der Hotspots lässt sich im Urlaub einiges erleben. Egal, ob Kultur, Kulinarik oder Sport: Die Redaktion hat Tipps zusammengestellt, was man sich beim Sommerurlaub in Südtondern auf keinen Fall entgehen lassen sollte:

1. Nolde Museum Seebüll (Neukirchen)

Das Nolde Museum in Seebüll, nur einen Steinwurf von der dänischen Grenze entfernt, ist das ideale Ausflugsziel für Kunstliebhaber und Gartenfans. Das Museum befindet sich im ehemaligen Wohnhaus des expressionistischen Malers Emil Nolde (1867–1956) und gewährt einmalige Einblicke in sein schier unerschöpfliches Schaffenswerk. Neben dem Werk Noldes gibt es im Museum auch regelmäßig wechselnde Ausstellungen anderer Künstler. Zudem laden der weitläufige Museumsgarten und das gemütliche Museumscafé zum Verweilen ein.

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Das Nolde Museum in Seebüll hat vom 1. März bis 31. Oktober geöffnet (auch an Feiertagen). Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es ab zwölf Euro. Schüler und Studenten zahlen acht Euro, und Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

2. Besuch im 70er-Jahre-Kino in Niebüll

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Ecks Kino in Niebüll ist eines der ältesten Kinos in Nordfriesland und wurde im Dezember 1954 gegründet. Seitdem befindet es sich in Familienbesitz. Das Kino ist ein klassisches Verzehrkino im Stil der 70er-Jahre und bietet neben Plüschsitzen mit viel Beinfreiheit jede Menge Retrocharme. Modernen Schnickschnack sucht man hier vergeblich. Dafür gibt es viel Herzlichkeit, Gemütlichkeit und immer einen kurzen Schnack mit der Betreiberfamilie Eck. Und natürlich kann man sich in Ecks Kino auch alle wichtigen neuen Filme anschauen.

Ecks Kino, Hauptstraße 37a, 25899 Niebüll

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3. Radtour entlang der Grenze zu Dänemark

Kein Urlaub in Südtondern, genauer gesagt an der dänischen Grenze, wäre komplett ohne eine Fahrradtour entlang der deutsch-dänischen Grenzroute. Zumindest ein Stück weit. Denn wer die Grenzroute von Anfang bis Ende fährt, ist mal eben 130 Kilometer auf dem Rad unterwegs. Es lohnt sich aber auch, die Tour nur abschnittsweise zu fahren. Startpunkt ist im dänischen Hoyer, direkt hinter der Grenze. Man radelt weiter über die Grenzroute zum alten Grenzübergang am Rickelsbüller Koog.

Von dort führt der Weg weiter über Rodenäs, die nördlichste Festlandsgemeinde Deutschlands, bis nach Rosenkranz. Dort geht es dann über die Vidå nach Rudbøl und damit zurück nach Dänemark. Wer jetzt noch Kraft hat, fährt weiter über Møgeltønder bis nach Tønder. Von Tønder führt die Grenzroute dann wieder nach Deutschland, genauer gesagt nach Aventoft. In diesem Zickzackkurs, immer zwischen Deutschland und Dänemark hin und her, verläuft die Grenzroute schließlich bis Flensburg.

4. Ausflug zur Hamburger Hallig

Die Hamburger Hallig heißt zwar Hallig, ist aber anders als zum Beispiel Hooge oder Langeneß über einen circa vier Kilometer langen Damm direkt vom Festland aus zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto erreichbar. Startpunkt ist das Amsinck-Haus im Sönke-Nissen-Koog. Vor Ort gibt es eine kleine Badestelle samt Dusche und mit dem Hallig-Krog von Erik Brack auch eine ausgezeichnete Gastronomie.

Im Fall der Hamburger Hallig ist aber ganz klar der Weg das Ziel. Viele Fahrradtouren an der nordfriesischen Küste entlang enden dort. Eine beliebte Radtour ist die von Dagebüll zur Hallig. Sie ist mit etwas mehr als 25 Kilometern auch gut schaffbar und bietet einmalige Blicke auf das Wattenmeer und die Küstenlandschaft. Zur Belohnung wartet dann ein kaltes Getränk oder eine typisch nordfriesische Spezialität zur Stärkung auf der Hamburger Hallig.

5. Wanderung nach Stadum (vorbei am Rio-Reiser-Haus)

Die Gegend um Leck eignet sich perfekt für Wanderungen und Ausflüge ins Grüne. Besonders zu empfehlen sind der Langenberger Forst und die dortigen Fischteiche. Auch schön ist die Strecke von Leck nach Stadum, auf der man nicht nur am Golfplatz Hof Berg, sondern auch am ehemaligen Rio-Reiser-Haus in Fresenhagen vorbeikommt, in dem der Namensgeber mit seiner Band Ton, Steine, Scherben ab Mitte der 70er-Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 1996 gelebt hat.

Das Haus befindet sich heute in Privatbesitz. Vom Rio-Reiser-Haus geht es weiter nach Stadum, wo die Wanderung endet. Neben dieser Strecke gibt es unzählige weitere Wanderrouten durch Südtondern, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, im Binnenland wie direkt an der Küste. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)