Mehr als 50 Mängel bei Sprinter auf A7 festgestellt – da griff die Polizei durch

Polizisten und Mitarbeiter einer Prüfstelle waren verblüfft: Ein Sprinter, der auf der A7 kontrolliert wurde, hatte mehr als 50 Mängel.

Zusammenfassung:

Ein Sprinter wurde auf der A7 kontrolliert und über 50 Mängel festgestellt

9 geringe, 46 erhebliche, 2 verkehrsgefährdende und 2 verkehrsunsichere Mängel wurden festgestellt

Eine Bremsleitung platzte beim Bremsentest, die Karosserie war beschädigt, die Kardanwelle fast gelöst

Bereits am Mittwoch kontrollierte die Polizei an der Anschlussstelle Neumünster-Mitte den Sprinter einer Spedition aus Nützen (Kreis Segeberg). Dabei fiel ein ölfeuchter Motor auf, weshalb das Fahrzeug zur weiteren Untersuchung zu einer Prüfstelle der GTÜ in Neumünster gebracht wurde.

Kontrolle von Sprinter auf A7: Mehr als 50 Mängel

Das Ergebnis der Kontrolle fiel alarmierend aus: Insgesamt wurden neun geringe, 46 erhebliche, zwei verkehrsgefährdende sowie zwei verkehrsunsichere Mängel festgestellt. Beim Bremsentest platzte unter anderem eine Bremsleitung. Zudem waren Teile der Karosserie offenbar nach einem Unfall aufgeflext worden, und die Kardanwelle war so stark beschädigt, dass sie sich beinahe gelöst hätte.

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Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt. In Abstimmung mit dem Kreis Segeberg wurden die Kennzeichen entstempelt. Gegen den Halter des Fahrzeugs wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.