Die Abenteuer um Winnetou und Old Shatterhand locken wieder viele Besucher nach Bad Segeberg. Jetzt wurde im Freilichttheater die 300.000. Zuschauerin begrüßt. Für die gab es eine fette Überraschung.

Die Veranstalter freuen sich über die große Begeisterung auch in diesem Jahr. (Archivbild) Ulrich Perrey/dpa

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben in dieser Saison bereits mehr als 300.000 Besucher angelockt. Die Zahl sei mit dem Besuch von Kathrin Hinrichsen aus Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Samstagabend übersprungen worden, teilte ein Sprecher der Karl-May-Spiele mit.

Die Lehrerin wurde zusammen mit ihrer neun Jahre alten Tochter gleich am Eingang des ausverkauften Theaters von Karl-May-Chefin Ute Thienel begrüßt. Hinrichsen gewann als 300.000 Besucherin 3000 Euro.

Besucherin verwendet Geld für Reise

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„Wir werden das Geld vielleicht für eine Reise verwenden“, sagte Hinrichsen laut Mitteilung. Bis dahin wird es den Angaben zufolge aber noch dauern: Die Sommerferien in Schleswig-Holstein enden und Mutter und Tochter müssen wieder zur Schule.

Rosa kommt in die 3. Klasse, Kathrin Hinrichsen unterrichtet als Lehrerin in Kaltenkirchen. (dpa/mp)