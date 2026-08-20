Wasserstoff setzt sich nur schwer durch – trotz Förderung. Was sind die Gründe?

Aus für ein zentrales Energiewende-Projekt an der Westküste von Schleswig Holstein: Trotz 900 Millionen Euro Förderung steigt der letzte Investor aus. Weshalb Wasserstoff es grundsätzlich schwer hat, sich durchzusetzen.

Es sollte eine der größten Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff in ganz Europa werden – doch zu widrige Rahmenbedingungen auf Bundes- und EU-Ebene haben dazu geführt, dass das Projekt Hyscale 100 in Hemmingstedt bei Heide (Kreis Dithmarschen) nun doch nicht verwirklicht wird. Und das, obwohl Bund und Land Fördermittel von knapp 900 Millionen Euro bereitgestellt hatten. Das ergibt sich aus einem Schreiben, mit dem der Investor Hynamics seinen Rückzug gegenüber dem Kieler Energiewendeministerium begründet.

Hebel für CO 2 -Bilanz im Zementwerk Holcim

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Damit ist das nach Northvolt zweitgrößte Ansiedlungsvorhaben der Energiewende in Schleswig-Holstein gescheitert. Hynamics mit Sitz in Berlin ist eine Tochtergesellschaft des französischen Stromkonzerns Electricité de France. Es war der letzte verbliebene Partner aus einem einst vierköpfigen Konsortium. Dazu gehörten ursprünglich auch die Raffinerie Heide und das Zementwerk Holcim in Lägerdorf (Kreis Steinburg). Beide schleswig-holsteinischen Unternehmen zählen zu den größten Verursachern von Treibhausgasen im Land. Sie wollten durch das Projekt jährlich mehrere Millionen Tonnen CO 2 einsparen.

Der Plan war, auf dem Gelände der Raffinerie Heide zunächst aus überschüssigem Wind- und Solarstrom Wasserstoff herzustellen. Zusammen mit abgeschiedenem CO 2 aus der Zementproduktion von Holcim sollte dann grünes Methanol synthetisiert und dieses etwa zu E-Kerosin weiterverarbeitet werden. Der Bund wollte 650 Millionen Euro aus einem Budget zum Umbau der Zement- und Petroindustrie beisteuern, das Land aus seinem Sondervermögen Impuls bis zu 194 Millionen.

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Großprojekt in SH gescheitert: „Fehlende Anreize für Wasserstoffnachfrage“

Eine „Kombination aus regulatorischen Unsicherheiten und dem Wegfall zentraler Entlastungen führt aktuell zu deutlich höheren Kostenannahmen in unseren Business Cases“, heißt es in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. Vor allem beklagt Hynamics „fehlende Anreize für eine Wasserstoffnachfrage“, die „insbesondere auf einen Mangel an klarer politischer Richtung“ zurückzuführen sei.

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Beschlossene Quoten für die Nutzung von grünem Wasserstoff in der Industrie seien nicht umgesetzt, ähnliche Vorgaben für den Verkehrssektor verschleppt worden. Darüber hinaus zeichne sich „eine Neuausrichtung der Regierung hin zu blauem Wasserstoff und CO 2 -Abscheidungstechnologien ab“, heißt es mit Blick nach Berlin. Blau soll heißen: aus fossilem Strom erzeugt. Das veranlasse die Industrie, ihre Dekarbonisierungsstrategien zu überdenken.

Befreiung von Netzentgelten, zu lange Ungewissheiten

Die Strombezugskosten seien in dieser Gemengelage für eine tragfähige Wasserstoffproduktion zu hoch. Außerdem habe die Bundesregierung bisher offengelassen, ob Elektrolyseure wie derzeit auch über 2029 hinaus von Netzentgelten befreit bleiben. Angekündigte Förderprogramme, etwa für Offshore- und systemdienliche Elektrolyseure, seien bislang ohne konkrete Budgetzuweisungen geblieben. Dadurch sei die Planungssicherheit erheblich beeinträchtigt.

Zudem dauere es viel zu lange, Netzkapazitäten in der Bundesrepublik für Elektrolyseure zu reservieren: „Für jede benötigte Megawatt-Anzahl muss ein separater Antrag gestellt werden, die ersten schriftlichen Antworten des Netzbetreibers sind unverbindlich und ohne Frist.“

Goldschmidt attackiert „Totalausfall“ bei Katherina Reiche

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) wertet das Scheitern des Hyscale-100-Projektes als „Konsequenz aus der Untätigkeit der Bundesregierung beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft“. Das zeige der Brief glasklar, und das sei „bitter“.

Die Wasserstoffpolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bezeichnet Goldschmidt als „Totalausfall“. Sie setze auf Wasserstoffimporte, obwohl man aktuell sehr deutlich spüre, dass Abhängigkeiten im Energiebereich Sicherheitslücken seien.

Ausgangslage Schleswig-Holsteins weiter gut

Schleswig-Holstein sei als Standort für energieintensive Prozesse wie die Wasserstofferzeugung „ideal“. „Wir können diese Chance aber nur nutzen, wenn neben den bereits vorhandenen technischen endlich auch die notwendigen energierechtlichen Rahmenbedingungen da sind“, betont der grüne Minister. Dazu zählt die Landesregierung auch ihr Werben, Deutschland in mehrere Stromgebotszonen zu unterteilen. Davon verspricht man sich, dass der deutsche Norden seinen reichlich vorhandenen Öko-Strom der Industrie zu deutlich niedrigeren Kosten als in anderen Teilen des Bundesgebiets anbieten könnte.

Anders als bei Northvolt sind für Hyscale 100 jedoch nie Fördermittel ausgezahlt worden. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)