Vandalismus bei Hamburg: Teenager kiffen, saufen und randalieren in Schule

In der Caspar-Voght-Schule in Rellingen ist es während der Weihnachtsferien zu einem schweren Fall von Vandalismus gekommen. Acht Jugendliche stehen im Verdacht, das Schulgebäude verwüstet zu haben – die Polizei ermittelt.

Am 29. Dezember stellte der Hausmeister der Caspar-Voght-Schule in Rellingen am frühen Morgen fest, dass sich mehrere Personen unbefugt im Schulgebäude aufhielten – mitten in den Schulferien. Er alarmierte umgehend die Polizei, doch die unbekannten Einbrecher flohen noch vor deren Eintreffen.

Bei einer anschließenden Begehung stellten Hausmeister und Polizei massive Schäden in sämtlichen Stockwerken fest. Unter anderem wurden Wände mit Graffiti beschmiert, Glasscheiben und Mobiliar zerstört sowie mehrere Geldkassetten aufgebrochen.

Tatverdächtig: acht Jugendliche aus dem Großraum Pinneberg

Noch am selben Tag ermittelte die Polizei eine Gruppe von acht Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren als Tatverdächtige. Grundlage waren ausgewertete Beweismittel und Zeugenaussagen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um zwei weibliche und sechs männliche Jugendliche aus dem Großraum Pinneberg – drei aus Rellingen, drei aus Pinneberg, eine Person aus Tornesch und eine aus dem Raum Lübeck.

Schwerer Vandalismus und Drogenkonsum

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Jugendlichen während der Schulferien mehrfach in das Schulgebäude eingedrungen sein und sich dort über Nacht aufgehalten haben. Dabei sollen sie Alkohol konsumiert, Cannabis geraucht und erheblichen Schaden am Schulinventar angerichtet haben. Zudem wurden Bargeld und mehrere Elektrogeräte entwendet.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen liegt sie im hohen fünfstelligen, möglicherweise sogar im sechsstelligen Bereich. Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (mp)