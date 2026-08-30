Massenschlägerei vor Bar: Mehrere Personen schwer verletzt

Bei einer Massenschlägerei vor einer Bar in Elmshorn sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Bei einigen bestand Lebensgefahr!

Polizisten stehen am Sonntagmorgen vor einer Bar in Elmshorn. NEWS5 / Fabian Höfig

Brutale Schlägerei im Landkreis Pinneberg: Vor einer Bar in Elmshorn sind in der Nacht zu Sonntag laut Beobachtern vor Ort zehn bis 20 Personen aufeinander losgegangen. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei wollte dies zunächst weder bestätigen noch dementieren.

Laut Zeugen sind bei dem Streit drei Personen verletzt worden. Eine davon habe leichte Schnittverletzungen erlitten, zwei weitere tiefere Stichverletzungen. Bei den Männern mit Stichverletzungen soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Vater und seinen Sohn handeln.

Schwere Auseinandersetzung in Elmshorn: drei Personen zum Teil schwer verletzt

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Den Beschreibungen zufolge soll der Vater durch Stiche am Hals lebensgefährlich verletzt worden sein. Auch der Sohn sei schwer verletzt worden.

Alle drei Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Alle anderen Beteiligten wurden vor Ort durchsucht und entlassen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt. (mp)