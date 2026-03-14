Massenschlägerei nach HSV-Spiel in Lübeck – mehrere Verletzte

Anlässlich des Fußball-Regionalliga-Spiels zwischen dem VfB Lübeck und dem HSV II kam es am Freitagabend in Lübeck zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den Fans beider Vereine. Dabei wurden neun Personen verletzt.

Die Beziehung zwischen dem VfB Lübeck und dem Hamburger SV ist im deutschen Fußball normalerweise von Sympathie und freundschaftlichen Fan-Beziehungen geprägt. Am Freitagabend änderte sich dies offenbar im Zuge eines Regionalliga-Punktspiels im Stadion Lohmühle.

Erst Pyros gezündet, dann Massenschlägerei

Zunächst wurden während des Spiels in der sogenannten Pappelkurve des Stadions Pyros gezündet – dem Bereich, in dem die Lübecker Anhänger stehen. Durch die Rauchentwicklung wurden laut einem Polizeisprecher drei Personen verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: AMG hält an: Beifahrer richtet Schusswaffe auf Mann – Großeinsatz vor Shisha-Bar

Nach dem Spiel, das der HSV mit 2:0 für sich entscheiden konnte, kam es am sogenannten Fandorf zu einer Auseinandersetzung, an der mindestens 50 Personen beteiligt waren. Die Polizei setzte ihre Einsatzkräfte ein und schritt ein.

Mehrere Verletzte – Polizei ermittelt

Sechs Menschen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst betreut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern noch an.