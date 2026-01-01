Massenschlägerei bei Silvesterparty: Mann durch Schuss im Gesicht verletzt

Bei einer Silvesterparty in Pinneberg sind mehrere Menschen verletzt worden – ein Mann offenbar durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe. Es entwickelte sich eine Massenschlägerei. Die Polizei ermittelt.

Um kurz nach Mitternacht soll es in einem Gebäude an der Koppelstraße zu dem Vorfall gekommen sein. Noch ist laut Polizei unklar, warum der Schuss abgegeben wurde und ob es sich möglicherweise um ein Versehen handelte.

Zehn Verletzte bei Schlägerei in Pinneberg

Der Mann wurde aus kurzer Distanz im Gesicht getroffen und dabei schwer verletzt. An dem Streit und der anschließenden Schlägerei sollen zahlreiche Menschen beteiligt gewesen sein. Zeugen informierten die Polizei.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an, da sie angesichts der großen Zahl an Beteiligten in Alarmbereitschaft waren. Tatsächlich wurden vor Ort 61 Beteiligte beziehungsweise Betroffene festgestellt. Zehn Menschen wurden mit Verletzungen behandelt, darunter zwei Schwer- und acht Leichtverletzte. Acht Personen wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat Zeugen vernommen und versucht nun, die Aussagen zu ordnen und den Sachverhalt zu klären. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. (dg)