Ein schwerer Unfall auf der A7 zwischen Rendsburg und Warder hat am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung in Richtung Hamburg gesorgt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Sperrung dauerte jedoch auch am Mittag noch an.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr. Nach Angaben einer Sprecherin waren fünf Fahrzeuge miteinander kollidiert. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass mehrere Menschen verletzt worden waren, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an – darunter auch ein Rettungshubschrauber.

Trümmerteile auf Fahrbahnen verteilt – A7 Richtung Hamburg weiter gesperrt

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Für die Einsatzkräfte wurde die A7 in Richtung Hamburg voll gesperrt. Kurz darauf stellte sich heraus: Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Allerdings verteilten sich zahlreiche Trümmerteile über die Fahrbahnen, die zunächst beseitigt werden mussten. Die Sperrung dauerte bis nach 12 Uhr an.