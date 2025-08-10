Massencrash im Norden: 12 Verletzte, Bundesstraße gesperrt

Auf der B206 bei Bark (Kreis Segeberg) sind am Sonntagnachmittag vier Fahrzeuge zusammengestoßen, zwölf Menschen wurden dabei verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Um kurz vor 16 Uhr sei ein Wohnmobil mit zwei Insassen aus Richtung Bad Segeberg gekommen, als ein entgegenkommendes Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Wohnmobils geriet, woraufhin die Fahrzeuge seitlich frontal zusammenstießen. Anschließend prallte das Wohnmobil noch gegen zwei dahinter fahrende Fahrzeuge und landete im Straßengraben.

Elf Menschen leicht verletzt, einer schwer

Nach Angaben des Sprechers des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg zogen sich elf Menschen leichtere Verletzungen zu, der Fahrer des Wohnmobils hingegen war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Helfer befreit werden. Hierbei zogen die Einsatzkräfte den Frontbereich mithilfe einer Seilwinde an einem Baum nach vorne, damit der Fußraum des Verletzten vergrößert wurde.

Der Schwerverletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber nach Lübeck geflogen. Nach Polizeiangaben waren an dem Zusammenstoß der Autos auch zwei Familien mit insgesamt fünf Kindern beteiligt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten im Einsatz. Die B206 war auch um 18.30 Uhr noch gesperrt.