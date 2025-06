Mann bedroht Kollegen bei Ikea – Polizei stürmt Haus mit Maschinenpistolen

Schwer geschützte Polizisten mit Maschinenpistolen haben am Mittwochvormittag ein Mehrfamilienhaus an der Straße Lütjenmoor in Norderstedt gesichert. In einer Wohnung hatte sich ein Mann verschanzt – inzwischen wurde er widerstandslos festgenommen. Zuvor hatte er Kollegen bei Ikea in Moorfleet bedroht.

Mehrere Streifen aus Hamburg und Spezialkräfte anderer Dienststellen waren im Einsatz. Die Beamten trugen Helme, schusssichere Westen und Maschinenpistolen. Im Fokus stand eine einzelne Wohnung, in der sich der Mann – laut Polizei Ende 30 – befand. Er soll gedroht haben, Waffengewalt anzuwenden.

Nach Angaben der Polizei leistete der Mann bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Eine Gefahr für Außenstehende habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonten die Behörden.

In den Morgenstunden wurde bei der Hamburger Polizei bekannt, dass ein Mann telefonisch gegenüber einem Arbeitskollegen Straftaten im Bereich des Möbelhauses Ikea im Hamburger Stadtteil Moorfleet angekündigt hatte. Dort war der 37-Jährige in der Vergangenheit angestellt.

„Nach ersten Erkenntnissen dürften Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber Auslöser für die ausgesprochenen Bedrohungen gewesen sein“, berichtete die Polizei. Einsatzkräfte eilten nach Bekanntwerden des Falls am Vormittag zu dem Einrichtungsgeschäft.

Im Zuge der Ermittlungen machten Beamte dann den Aufenthaltsort im schleswig-holsteinischen Norderstedt ausfindig. Gegen den Mann ermittelt die Staatsanwaltschaft Kiel nun wegen einer Bedrohungstat. Der Beschuldigte befindet sich im polizeilichen Gewahrsam. (apa)