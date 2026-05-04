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Die JVA Neumünster: Hier wurde ein Gefangener bei einem Brand in seiner Zelle schwer verletzt (Archivbild).

Die JVA Neumünster (Archivbild). Foto: picture alliance

  • Neumünster

Mann zupft Unkraut – und landet im Knast

Am Bahnhof Neumünster hat ein Mann mit ungewöhnlichem Verhalten die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Der 68-Jährige zupfte am Vormittag auf Bahnsteig 1 Unkraut, das zwischen Bahnsteig und Gleisen wuchs. Beamte kontrollierten ihn daraufhin, wie die Bundespolizei mitteilte.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er wurde wegen Erschleichens von Leistungen gesucht. Zudem war er von mehreren Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben.

Haftbefehl Neumünster: Zehn Tage Ersatzfreiheitsstrafe

Da der 68-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun den Rest seiner Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Insgesamt stehen noch zehn Tage Gefängnis an.

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Warum der Mann überhaupt das Unkraut entfernte oder was er damit vorhatte, blieb unklar. Dazu wollte er sich gegenüber den Bundespolizisten nicht äußern. (dpa/mp)

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