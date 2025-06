Mann zielt mit Pistole auf Polizisten – die ziehen ihre Waffen

Am Donnerstagabend ist es am Schiffbrückenplatz in Rendsburg zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Eine Polizeistreife wurde gegen 21.10 Uhr wegen eines pöbelnden Mannes gerufen – und stand kurz darauf selbst im Visier einer Waffe.

Noch im Streifenwagen sahen die Beamten, wie der Mann einen schwarzen Gegenstand aus der Jackentasche zog. Als sie ausstiegen, richtete der 52-Jährige eine Schusswaffe auf sie. Die Polizisten zogen ihre Dienstwaffen und forderten ihn mehrfach auf, die Waffe fallen zu lassen.

Mann fuchtelte mit Waffe in der Luft herum

Der Mann fuchtelte zunächst weiter mit der Waffe in der Luft herum. Erst nach wiederholter Aufforderung ließ er sie widerwillig fallen und konnte festgenommen werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Gaspistole. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. (mp)