Nach Messerstichen auf einen 20-Jährigen räumt ein Jugendlicher die Tat ein. Der Angriff hat laut Polizei eine Vorgeschichte.

Nach Messerstichen auf einen 20-Jährigen in Norderstedt hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Er erschien in Begleitung seiner Eltern und eines Betreuers.

Der 16-Jährige räumte die Tat ein, wie die Polizei bekannt gab. Hintergrund für das Tatgeschehen dürfte nach ersten Erkenntnissen eine vorangegangene Auseinandersetzung unter Jugendlichen gewesen sein.

20-Jähriger in Norderstedt niedergestochen – Not-OP

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Das Opfer hatte in der Nacht zum Dienstag mit Bekannten vor einem Lokal gestanden, als nach früheren Polizeiangaben jemand plötzlich zweimal auf ihn eingestochen habe. Seine Begleiter brachten den 20-Jährigen in ein Hamburger Krankenhaus, wo er direkt notoperiert wurde. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Den Angaben zufolge laufen derzeit weitere polizeiliche Maßnahmen. Außerdem befragen Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen. Sie suchen weitere Zeugen, die Angaben zum vorausgegangenen Streit sowie der daraus resultierenden gewaltsamen Auseinandersetzung machen können. (dpa/mp)