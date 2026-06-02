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Festnahme Polizei Rendsburg

Mehrere Polizisten mit Schutzschildern und Helmen waren in Rendsburg im Bereich der „Black Lounge“ in der Pannkokenstraat zu sehen – laut Polizei gab es Hinweise auf eine Bedrohungslage mit Schusswaffe. Foto: privat/SHZ

Bedrohungslage in Bar: Großeinsatz im Norden!

Großeinsatz in der Rendsburger Innenstadt! Polizisten mit Helmen, automatischen Waffen und Schutzschildern sichern eine Bar in der Pannkokenstraat. Laut SHZ läuft der Einsatz seit 8 Uhr morgens.

Demnach gibt es Hinweise auf eine Bedrohungslage mit Schusswaffe, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Laut SHZ wurden mehrere Personen von Polizisten aus der Bar „Black Lounge“ geführt. Demnach ist die Lage seit 10 Uhr unter Kontrolle.

Großeinsatz in Rendsburg: Auseinandersetzung in Bar

Den Angaben der Polizeisprecherin zufolge besteht in der Stadt keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Alle Personen, die sich in der Bar befunden hatten, hätten diese verlassen können.

Insgesamt zwei Personen wurden nacheinander von Polizisten aus dem Gebäude in der Pannkokenstraat geführt. privat/SHZ
Polizei Rendsburg Festnahme
Insgesamt zwei Personen wurden nacheinander von Polizisten aus dem Gebäude in der Pannkokenstraat geführt.

Unklar ist, ob wirklich Schusswaffen sichergestellt werden konnten. Hintergrund des Einsatzes scheint eine Auseinandersetzung in der Bar gewesen zu sein. (mn)

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