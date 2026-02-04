Lebensgefahr: Mann zwischen AKN und Bahnsteig eingeklemmt

Rettungseinsatz am Bahnhof: Ein 40-Jähriger fällt ins Gleisbett und schwebt in Lebensgefahr. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.

Bei dem Sturz ins Gleisbett am Bahnhof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat sich ein Mann schwerste Verletzungen zugezogen.

40-Jähriger in Bad Bramstedt lebensgefährlich verletzt

Der 40-Jährige aus Kaltenkirchen war am Morgen offenbar ohne Fremdeinwirkung in den Zwischenraum zwischen dem Bahnsteig und einem Zug der AKN gefallen und wurde dort eingeklemmt, wie die Polizei berichtete. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Zum Zeitpunkt des Sturzes stand der Zug.

Rettungskräfte holten den Verletzten aus dem Gleisbett. Der Mann wurde danach mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann den Polizeiangaben zufolge nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Bahnstrecke etwa eine Dreiviertelstunde lang gesperrt. (dpa/mp)