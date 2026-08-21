Notfall in Ratzeburg: Die Polizei rettet den 48-Jährigen – der ist zunächst nicht ansprechbar.

Eine Polizeistreife hat einen 48-Jährigen aus dem Wasser an der Ratzeburger Promenade gerettet. Der Mann war in der Nacht zum Freitag ins Wasser gefallen und hatte sich nach ersten Erkenntnissen im Gestrüpp am Ufer verkeilt, wie die Polizei sagte. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht befreien.

Der Notruf ging gegen 1.20 Uhr ein – wenige Minuten später traf der erste Streifenwagen an der Promenade ein. Als sie den 48-Jährigen erreichten, war er zunächst nicht ansprechbar. Rettungskräfte versorgten den Mann.

Sein Zustand stabilisierte sich so weit, dass er sich anschließend wieder normal mit den Einsatzkräften unterhalten konnte. Warum er ins Wasser gefallen war, blieb zunächst unklar. (dpa)