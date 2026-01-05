Mann schlägt auf Baum ein: Als er angesprochen wird, dreht er durch

Körperverletzung in Burg auf Fehmarn: In der Nacht zum 20. Dezember ist ein 46-jähriger Mann am Markt in Burg auf Fehmarn angegriffen und verletzt worden. Der Täter ist flüchtig – die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei beobachtete ein 46-jähriger Mann aus Ostholstein zwischen 2 und 3 Uhr einen jungen Mann, der gegen einen Baum schlug. Als er ihn darauf ansprach, ließ der Unbekannte von dem Baum ab und schlug dem 46-Jährigen gegen den Kopf.

Angriff auf Fehmarn: Mann stürzt zu Boden

Der Mann verlor kurz das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Als er wieder zu sich kam, soll der Täter erneut auf ihn eingeschlagen haben. Trotz seiner Verletzungen ging das Opfer anschließend zunächst nach Hause. Ein Mann, der sich als „Danny“ vorstellte, soll ihm zuvor aufgeholfen haben.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und drahtig gewesen sein. Er hatte kurze, helle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem Unbekannten machen kann, soll sich bei der Polizeistation Fehmarn unter 04371 503080 melden. (mp)