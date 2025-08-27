Mann schießt Ehefrau nieder: 63-Jährige in Lebensgefahr

Schweres Gewaltverbrechen am Montagmorgen im Lübecker Stadtteil Kücknitz: Ein 64-jähriger Mann soll in der gemeinsamen Wohnung auf seine Ehefrau geschossen haben. Die 63-Jährige erlitt dabei eine lebensgefährliche Verletzung.

Gegen 10.45 Uhr waren Einsatzkräfte zum Westpreußenring gerufen worden. Vor einem Mehrfamilienhaus nahmen die Beamten den tatverdächtigen Lübecker fest.

In der Wohnung fanden sie seine Ehefrau, die mit einer Schussverletzung sofort ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach einer Notoperation ist die Frau inzwischen außer Lebensgefahr.

Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord

Am Tatort stellte die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann einen Schuss auf seine Ehefrau abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord. Das Amtsgericht folgte dem Antrag und ordnete am Dienstag (26. August) Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen führt die Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. (mp)