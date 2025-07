Mann randaliert in Haus – Polizei stürmt Gebäude bei Hamburg

In Tornesch (Kreis Pinneberg) kam es wegen eines bewaffneten Mannes am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Esinger Straße wurde für den Einsatz gesperrt. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden.

Der Einsatz soll gegen 20.15 Uhr in der Esinger Straße begonnen haben, weil es zu einem Zwischenfall mit einem Nachbarn gekommen war. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der Nachbar am Donnerstagabend gemeldet, dass der Mann in einem Mehrfamilienhaus mit einer Waffe im Flur hantiert.

Da zunächst unklar war, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte, sperrte die Polizei demnach die Straße weiträumig ab und rückte mit etwa zehn Streifenwagen an.

Bei der Stürmung des Hauses trafen die Beamten auf einen alkoholisierten Mann. Außerdem soll eine Schreckschusspistole sichergestellt worden sein. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet und der Beschuldigte auf das Revier gebracht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. (mit dpa)