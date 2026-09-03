Ein vermeintlich bewaffneter Reisender hat am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz am Bahnhof Itzehoe ausgelöst.

Schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Bahnhof in Itzehoe. NEWS5 / Fabian Höfig

Ein junger Mann hat am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof Itzehoe ausgelöst. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt, zahlreiche Einsatzkräfte rückten an.

Kurz nach 10 Uhr meldete ein Lokführer, dass sich in seinem Zug ein Mann mit einer Waffe befinden soll. Daraufhin schickte die Polizei viele Einsatzkräfte zum Bahnhof in Itzehoe und stellte den Zugverkehr dort kurzzeitig ein, wie ein Sprecher der Bundespolizei der MOPO mitteilte.

Mit dieser AK-47-ähnlichen Waffenattrappe hantierte der Mann im Zug herum. NEWS5 / Fabian Höfig Mit großen Kräften eilte die Polizei zum Bahnhof in Itzehoe. Florian Sprenger

Per Lautsprecherdurchsage wurden die Reisenden aufgefordert, den Zug ruhig und geordnet zu verlassen.

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Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Beamten den beschriebenen jungen Mann ausfindig machen und kontrollieren. Bei seiner Durchsuchung fanden sie in einem Stoffbeutel eine Kalaschnikow – dabei handelte es sich jedoch um eine mit Vodka gefüllte Nachbildung.