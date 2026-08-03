Lebensgefährliche Aktion: Warum läuft ein Däne mitten in der Nacht mit Handylicht auf der Autobahn? Bundespolizei im Einsatz.

Mitten in der Nacht hat die Bundespolizei auf der Autobahn 7 kurz vor der dänischen Grenze einen Fußgänger entdeckt, der den Standstreifen lediglich mit der Taschenlampe seines Handys beleuchtete.

Der 48 Jahre alte Däne trug nach ersten Erkenntnissen keine Warnweste oder andere gut sichtbare Kleidung, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

A7: Mann wollte nach Aarhus gehen – rund 180 Kilometer entfernt

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Die Beamten hätten sofort angehalten und den Mann eingesammelt, um ihn aus der lebensgefährlichen Situation zu holen. „Das kommt selten vor, aber wir nehmen es sehr ernst. So ein Mensch muss sofort von der Autobahn runter, bevor etwas passiert”, so der Sprecher.

Der Däne war eigenen Angaben zufolge gegen 3.30 Uhr auf der ansonsten weitgehend dunklen Autobahn unterwegs, weil er wohl nach Aarhus wollte. Die dänische Stadt liegt gut 180 Kilometer entfernt von dem Ort, wo er aufgegriffen wurde.

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Er habe allerdings orientiert gewirkt, sagte der Sprecher weiter. Der Mann wurde über die Gefahren einer solchen Aktion aufgeklärt und an die dänische Polizei in Ellund übergeben. (dpa/mp)