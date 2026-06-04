Mann durch Stiche schwer verletzt und von Männern verfolgt – Belohnung ausgesetzt

Nach einer Attacke in Kiel wird ein 24-Jähriger notoperiert. Die Polizei bittet um Hinweise – eine Belohnung von 1000 Euro ist ausgesetzt.

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Kiel bei einer Gewalttat schwer verletzt worden. Er sei am späten Montagabend mit mehreren Stichverletzungen in einem Lokal in der Elisabethstraße im Stadtteil Gaarden erschienen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Zeugen: Opfer wurde von mehreren Männern verfolgt

Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Die Hintergründe sind derzeit unklar. Laut Zeugenaussagen soll der Mann zuvor von mehreren Männern verfolgt worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts und suchen Zeugen. Außerdem wird die Waffe, vermutlich ein Messer oder Ähnliches, gesucht.

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Die Behörden setzten eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. (dpa/mp)