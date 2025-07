Mann in Ferienwohnung überfallen: Täter fahren ihn zur Sparkasse

Ein Mann wird in einer Ferienwohnung überfallen, festgehalten und geschlagen. Dann soll er bei einer Sparkasse in Kiel Geld abheben, um es den Tätern zu geben. Doch es kommt anders.

Drei Täter sollen einen Mann in Kiel gewaltsam in einer Ferienwohnung festgehalten und anschließend gezwungen haben, bei einer Sparkasse Geld für sie abzuheben. Der 28 Jahre alte Mann sei bei der Tat am 15. Juli geschlagen und verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er habe einen Sparkassenmitarbeiter informieren können, der die Polizei rief. Währenddessen hätten die Täter in einem Auto vor der Sparkasse gewartet, waren beim Eintreffen der Streifenwagen aber weg.

Opfer stundenlang festgehalten

Bei einer Fahndung mit Wohnungsdurchsuchungen nahmen Polizisten einen 26 Jahre alten Verdächtigen vorübergehend fest. Nach zwei weiteren Verdächtigen im Alter von 19 und 22 Jahren wird mit Haftbefehl gesucht. Täter und Opfer kannten sich den Angaben zufolge flüchtig. Das Motiv liege vermutlich im persönlichen Bereich, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Punker randalieren: Großeinsatz damals im Karoviertel

Der 28-Jährige wurde nach eigenen Angaben zunächst mehrere Stunden lang in einer Ferienwohnung festgehalten. Dabei hätten die Täter ihn mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht. Er sei zudem von einem Schlag mit der Schusswaffe ins Gesicht verletzt worden, weswegen er später in ein Krankenhaus kam. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubs. Die Ermittler suchen Zeugen. (dpa/mp)