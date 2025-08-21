Mann in Dino-Kostüm sorgt für Aufregung auf Campingplatz

Auf dem Campingplatz Grube (Ostholstein) bei Scharbeutz kam es am Montagabend zu einem beunruhigenden Vorfall. Ein Mann in einem Dinosaurier-Kostüm sprach zwei kleine Mädchen an und versuchte, sie zu einem abgelegenen Ort zu locken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20 Uhr meldete eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen den Vorfall: Ihre sechsjährige Tochter und deren fünfjährige Freundin seien von dem verkleideten Mann angesprochen worden. Auffällig war neben dem Kostüm auch das Gebiss des etwa 50-Jährigen – er hatte schlechte Zähne.

Polizei sucht Hinweise auf Mann mit schlechten Zähnen

Als die Mütter den Mann zur Rede stellten, erklärte er, er sei nicht im Auftrag des Campingplatzes unterwegs, sondern wolle den Kindern lediglich „eine Freude machen“. Kurz darauf verschwand er. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (04364) 7669920.