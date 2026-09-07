In Ahrensburg ist ein Mann festgenommen worden. Er soll eine Frau und einen Mann teils lebensgefährlich verletzt haben. Was bisher bekannt ist.

Ein Mann soll in Ahrensburg eine 43-jährige Frau lebensgefährlich und einen 54-jährigen Mann leicht verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei gibt weitere Details zum Tathergang bekannt.

Die Tat ereignete sich am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr im Ostpreußenweg. Dort kam es zu dem Angriff, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Der 32-jährige Tatverdächtige aus dem Kreis Stormarn wurde anschließend von der Polizei festgenommen.

Opfer versteckten sich im Auto

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Nach aktuellen Kenntnissen der Polizei sollen der 54-jährige Mann und die 43-jährige Frau aus Lübeck in einem Mehrfamilienhaus geputzt haben, als sich ihnen der Tatverdächtige mit einem langen, machetenartigen Schwert näherte. Die beiden sollen daraufhin nach draußen geflüchtet sein und sich in ihrem Auto versteckt haben.

Der Tatort in Ahrensburg. Eine große Blutlache ist am Boden zu sehen, NEWS5 / René Schröder

Der Tatverdächtige soll jedoch eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und die Frau anschließend mit der Waffe verletzt haben. Ihr 54-jähriger Begleiter soll ihr zu Hilfe gekommen, und dabei ebenfalls verletzt worden sein. Dann flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Mithilfe mehrerer Zeugenhinweise konnte die Polizei ihn wenig später in der Nähe des Tatorts festnehmen.

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Vor Ort fanden die Beamten die Tatwaffe: ein langes, machetenartiges

Schwert. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Der abgesperrte Tatort im Ostpreußenweg in Ahrensburg NEWS5 / René Schröder

Warum es zu dem Angriff kam, ist noch unklar. Es gebe Hinweise darauf, dass sich der Angreifer in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter sitzt aktuell in Polizeigewahrsam. (rei/tem/dpa)