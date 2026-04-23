Mann greift Mutter mit Messer an – Polizist schießt ihn im letzten Moment nieder

Drama in einer Wohnung in Schleswig: Ein junger Mann griff seine Mutter mit einem Messer an – ein Polizeibeamter zog daraufhin die Dienstwaffe und schoss den 29-Jährigen nieder.

Die Auseinandersetzung spielte sich in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienhaus im Schleswiger Stadtteil St. Jürgen ab. Gegen 23.20 Uhr war die Polizei dort zum ersten Mal im Einsatz. Nach Angaben der Beamten soll der 29-Jährige in der Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Mutter lebt, seine Schwester angegriffen haben. Die Polizei wies ihn daraufhin aus der Wohnung.

Schleswig: Mann greift Mutter mit Messer an – Polizist schießt

Doch nur wenige Stunden später kehrte der Mann trotz der Wegweisungsverfügung zurück. Gegen 4 Uhr trat er laut Polizei die Wohnungstür seiner Mutter ein und griff sie mit einem Messer an.

Als Polizisten eintrafen, setzten sie zunächst Reizstoff gegen den Beschuldigten ein. Das stoppte den Angriff den Angaben zufolge jedoch nicht. Erst durch die Schüsse konnte einer der Beamten den unmittelbar bevorstehenden Messerangriff verhindern.

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Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Dienstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Dem 29-Jährigen wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Die Kriminalpolizei Flensburg ermittelt. (mp)