Mann fährt Porsche seines Bekannten zu Schrott – Riesen-Schaden

Die Polizei bekam es am Dienstagabend in Ellerau (Kreis Segeberg) mit einem ungewöhnlichen Unfall zu tun: Ein Mann verunglückte mit einem Porsche – und flüchtete anschließend zu Fuß. Am Sportwagen entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

Der Crash ereignete sich laut Polizei gegen 19.10 Uhr an der Bahnstraße. Ein Porsche 911 Carrera kam von der Fahrbahn ab und verunglückte. Autofahrer entdeckten das Wrack – sowie den Fahrer und seine Beifahrerin. Doch beide verschwanden kurz darauf in einem nahegelegenen Waldstück.

Mit Polizeihund nach flüchtigem Unfallverursacher gesucht

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Schließlich führte die Spur zu einem 34-Jährigen aus Quickborn, der sich am Mittwoch selbst auf einem Polizeirevier stellte.

Das könnte Sie auch interessieren: Todes-Crash vor Weihnachten: Rolex-Händler ohne Führerschein im Porsche unterwegs

Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen überhöhter Geschwindigkeit ermittelt. Der Halter des Wagens, ebenfalls 34 Jahre alt und ein Bekannter des Fahrers, ließ den Porsche abschleppen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Luxusauto auf rund 130.000 Euro.