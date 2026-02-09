Anwohnerin schlägt Alarm: Mann bei Streit getötet – Polizei meldet Festnahme

Nach dem tödlichen Angriff in Neumünster sitzt ein junger Mann in Gewahrsam. Die Ermittler vermuten private Motive – doch viele Fragen bleiben offen.

Kurz nach einer tödlichen Auseinandersetzung in der Färberstraße in Neumünster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Eine Anwohnerin hatte wegen des gewalttätigen Streits am frühen Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr die Polizei gerufen.

Polizei: 46 Jahre alter Mann stirbt im Krankenhaus

Beamte fanden einen schwer verletzten 46 Jahre alten Mann, der später im Krankenhaus starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gaben.

Wenige Stunden nach der Tat wurde ein 26 Jahre alter Mann festgenommen. Er kam zunächst in Polizeigewahrsam und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat dürften nach ersten Erkenntnissen der Ermittler im privaten Bereich liegen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (mp)