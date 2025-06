Bundeswehr-Signalschüsse setzen Reetdach in Brand

Großalarm für die Feuerwehren rund um Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg). Dort hat eine Leuchtrakete der Bundeswehr ein Reetdach getroffen und Teile davon in Brand gesetzt.

Zu dem Einsatz kam es am Mittwoch gegen 2.30 Uhr an der Straße Baustrup. Ganz in der Nähe hatte die Bundeswehr eine Übung abgehalten. Dabei wurde auch Signalmunition verschossen, ein Geschoss landete auf einem Reetdach.

Frank Martin, Fregattenkapitän und Sprecher der Bundeswehr, bestätigte auf MOPO-Nachfrage den Vorfall. Abgeschossene Signalmunition sei zunächst unabsichtlich gegen einen Baum geflogen und von dort gegen das Dach geprallt. Die Soldaten hätten daraufhin sofort Löschversuche unternommen. Doch erst durch den Einsatz von mehreren Wehren aus der Umgebung von Mohrkirch konnte ein großer Brandausbruch verhindert werden.

Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Lediglich ein kleiner Teil des Daches war in Brand geraten und schnell gelöscht, bevor die Flammen sich ausbreiten konnten. „Die Bundeswehr bedauert den Vorfall“, so Sprecher Frank Martin zur MOPO.