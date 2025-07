Männer vor Kneipe nahe Hamburg niedergestochen – Zeugen gesucht

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist es in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung unter mehreren Männern gekommen. Dabei wurden drei Personen durch ein Messer oder einen vergleichbar scharfen Gegenstand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise – denn die Opfer verweigern bislang jede Kooperation.

Den genauen Zeitpunkt der Tat kann die Polizei bislang nicht genau bestimmen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall jedoch in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen vor einer Kneipe in der Mühlenstraße.

Blutende Opfer suchen Kliniken auf

Dort waren mehrere Männer in Streit geraten. Dabei erlitten drei der Beteiligten (22, 32 und 35 Jahre) Stichwunden. Gegen 2.30 Uhr erschienen zwei der Opfer mit blutigen Verletzungen in einer Elmshorner Klinik. Der weitere Verletzte begab sich in die Pinneberger Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei bei keinem der Verletzten.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gestalten sich die Ermittlungen aufgrund mangelnder Kooperation der Verletzten schwierig. Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. (04121) 8030.