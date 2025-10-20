Männer prügeln sich – dann provozieren sie Polizisten
Polizeieinsatz in Heide im Kreis Dithmarschen: In der Nacht zu Sonntag rückten die Beamten zu einer Schlägerei aus – aber die Streithähne verhielten sich unkooperativ.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.35 Uhr in ein Wohnhaus an der Landvogt-Johannsen-Straße gerufen. Laut Polizei prügelten sich dort zwei junge Männer (19 und 20 Jahre alt). Beide waren leicht verletzt, wollten aber nicht in ein Krankenhaus.
Heide: Männer provozierten Polizisten
Laut Polizei waren die Männer mit dem Erscheinen der Beamten nicht einverstanden und verhielten sich unkooperativ. Der 20-Jährige soll provoziert und mit seinem Smartphone einem Polizisten ins Gesicht gefilmt haben. Außerdem wollten die Männer ihre Personalien nicht preisgeben. Gegen die Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.
