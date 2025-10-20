mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ukrainer prügeln sich – als die Polzei eintrifft werden sie aggressiv und provozieren die Beamten

Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeigen angerückt. (Symbolfoto) Foto: dpa

  • Heide

Männer prügeln sich – dann provozieren sie Polizisten

Polizeieinsatz in Heide im Kreis Dithmarschen: In der Nacht zu Sonntag rückten die Beamten zu einer Schlägerei aus – aber die Streithähne verhielten sich unkooperativ.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.35 Uhr in ein Wohnhaus an der Landvogt-Johannsen-Straße gerufen. Laut Polizei prügelten sich dort zwei junge Männer (19 und 20 Jahre alt). Beide waren leicht verletzt, wollten aber nicht in ein Krankenhaus.

Heide: Männer provozierten Polizisten

Laut Polizei waren die Männer mit dem Erscheinen der Beamten nicht einverstanden und verhielten sich unkooperativ. Der 20-Jährige soll provoziert und mit seinem Smartphone einem Polizisten ins Gesicht gefilmt haben. Außerdem wollten die Männer ihre Personalien nicht preisgeben. Gegen die Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test