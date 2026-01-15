mopo plus logo
Lübeck Unfall Golf

Ein Unfall im Hochschulstadtteil in Lübeck, doch von dem Fahrer fehlt jede Spur. Foto: Mopics

  • Lübeck

paidMänner fahren Protz-Golf zu Schrott – und rennen davon

Totalschaden in der Carl-Gauß-Straße in Lübeck: Ein Golf-Fahrer verliert die Kontrolle und flüchtet vom Unfallort. Ein Mann wollte helfen, doch die Reaktion der Männer wirft Fragen auf.

Ein ohrenbetäubender Knall schreckte am Dienstagabend die Bewohner im Lübecker Hochschulstadtteil aus dem Feierabend. Das Trümmerfeld, das sich wenig später in der Carl-Gauß-Straße bot, glich einem Schlachtfeld: ein völlig demolierter VW Golf, ein entwurzelter Baum und ein zertrümmerter Steinpfeiler. Doch von den Insassen fehlte jede Spur.

