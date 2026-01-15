Totalschaden in der Carl-Gauß-Straße in Lübeck: Ein Golf-Fahrer verliert die Kontrolle und flüchtet vom Unfallort. Ein Mann wollte helfen, doch die Reaktion der Männer wirft Fragen auf.

Ein ohrenbetäubender Knall schreckte am Dienstagabend die Bewohner im Lübecker Hochschulstadtteil aus dem Feierabend. Das Trümmerfeld, das sich wenig später in der Carl-Gauß-Straße bot, glich einem Schlachtfeld: ein völlig demolierter VW Golf, ein entwurzelter Baum und ein zertrümmerter Steinpfeiler. Doch von den Insassen fehlte jede Spur.