Er gilt als Hauptverdächtiger im Fall um die 2007 in Portugal verschwundene Maddie. Christian B. ist 49, hat eine lange Strafakte schwerster Sexualdelikte – und wohnt in einem Wald in Schleswig-Holstein. Dort hat er monatelang in einem Zelt gelebt, hat Holz gesammelt und die Natur genossen, ständig von Polizisten bewacht. Doch nach Protesten von Anwohnern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, muss Christian B. seine Zuflucht im Wald verlassen. Wie geht es dem „Maddie“-Verdächtigen damit? Ein Versuch der Annäherung an eine Person, über die viel geschrieben und noch mehr geredet wird.





