Ein Haus am Meer – wer träumt nicht davon? Wasserblick, ein leichter Wind auf der Terrasse oder dem Balkon, vielleicht mal ein Schweinswal vor der Nase, Sonnenauf- oder -untergänge, ohne dass irgendetwas die perfekte Sicht zerstört.

Das ist möglich an Ost- und Nordsee, solange man gewillt und in der Lage ist, die passende Summe Geld auf den Tisch zu legen.

Preise für Häuser in beliebten Urlaubsregionen

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Eine Auswertung des Immobilienportals ImmoScout24 schlüsselt auf, was Häuser in beliebten Urlaubsregionen, etwa auf Sylt, in Heringsdorf auf Usedom oder an der Schlei, kosten. Das Ergebnis für die Ostsee: Vier der aktuell Top-5-Luxusimmobilien stehen in Kappeln.

Anwesen auf Sylt samt Pferdeställen und Weideflächen

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Grundsätzlich aber liegen zwischen den Kaufpreisen für das, was die Auswertung als Luxusimmobilien ausweist, an Nord- und Ostsee Welten. So werden für ein Anwesen in Morsum auf Sylt, das direkte Pferdehaltung samt Stallungen und Weideflächen ermöglicht, 11,7 Millionen Euro verlangt – die aktuell teuerste Immobilie an der Nordsee in der Auswertung. Aber auch Interessenten für Platz 5, ein reetgedecktes Kapitänshaus in Keitum, müssen noch 7,95 Millionen Euro aufbringen.

Die Dimensionen an der Ostseeküste sind andere; man könnte sie vergleichsweise günstig nennen, aber das wird den immer noch siebenstelligen Beträgen dann doch nicht gerecht. „An der Ostsee stechen Kappeln und die Schlei-Region hervor: Vier der fünf Luxusangebote befinden sich dort“, heißt es auf der ImmoScout-Website.

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Knapp fünf Millionen Euro für eine Reetdachvilla auf den Schleiterrassen in Kappeln

Die kostspieligste Immobilie ist allerdings weniger als halb so teuer wie das Morsumer Anwesen, befindet sich derweil nicht an der Ostsee, sondern an der Schlei, genauer auf den Schleiterrassen im Kappelner Stadtteil Ellenberg. Und weil der Sylt-Gedanke einen bei diesen finanziellen Größenordnungen dann doch nicht ganz loslässt, wirbt das Zuhause für sich als „Reetdachvilla im Sylter Stil“ mit eigenem Wasserzugang. Kosten: 4,85 Millionen Euro.

Villa mit Meerblick im Ostseeresort Olpenitz

Mit Ostsee punktet dann aber Platz 3 der Rangliste: Für 3,95 Millionen Euro gibt es die Villa mit Meerblick im Ostseeresort Olpenitz, genauer auf der Nordmole, bei deren Befahren zuletzt immer noch ein Schild darauf hingewiesen hat, dass der Abschnitt ja eigentlich gar nicht mehr zum Resort gehört. Eine luxuriöse Immobilie ist es aber auf jeden Fall, mit riesigen Fensterfronten zum Wasser hin, imposantem Treppenaufgang ins Obergeschoss und Bootsliegeplatz.

Die exklusive und hochpreisige Villa im Ostseeresort Olpenitz steht in der Straße „Auf der Ostsee“ – wie ein Blick aus dem Fenster unschwer erkennen lässt. JÜRGEN GERLITZ

Silke Hössermann vermarktet die Villa mit ihrer Agentur „Meerzeit für Ferien“, und sie sagt: „Es ist ein total beliebtes Ferienobjekt.“ Der Eigentümer habe viel Wert auf Besonderheiten bei der Ausstattung gelegt, sich etwa für künstlerische Lichtinstallationen entschieden, das Holz der geschwungenen Treppe sei handgebogen. „Man sieht in dieser Immobilie Dinge, die man vorher noch nie gesehen hat“, ist Silke Hössermann überzeugt.

Ferienhaus mit Kamin und beheizbarem Wintergarten in Kappeln

Die beiden Häuser, die das Quintett komplettieren, stehen ebenfalls auf den Schleiterrassen beziehungsweise im Ostseeresort. Die Reetdachvilla mit Schleiblick kostet 3,89 Millionen Euro, das Ferienhaus mit Kamin und beheizbarem Wintergarten 3,45 Millionen Euro.

In der Rangliste der Wohnungen am Wasser taucht Kappeln übrigens nicht auf. Hier führt das ImmoScout-Ranking für die Ostsee Timmendorfer Strand, Rostock-Warnemünde und Heringsdorf auf Usedom unter den teuersten Regionen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)