Lust auf Burger jäh gestoppt: Auto landet nach Unfall auf A7 an der Leitplanke

Drei Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Unfall auf der A7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Fahrer verlor in der Abfahrt die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitplanke.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 22 Uhr mit zwei Begleitern in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Quickborn wollte er die Autobahn für einen Besuch bei einem „McDonald’s“-Schnellrestaurant verlassen, fuhr im Abfahrtsbereich jedoch zu schnell. Der VW geriet über die Bankette, rutschte quer über die Fahrbahn und krachte gegen die gegenüberliegende Leitplanke der Auffahrt. Das Auto kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen.

Unfall auf A7: Drei Personen leicht verletzt

Alle drei Insassen konnten sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Sie wurden mit drei Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Quickborn im Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Mercedes kracht in Kastenwagen: Hauptverkehrsstraße nach Unfall voll gesperrt

Für Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Auffahrt in Richtung Hamburg bis nach Mitternacht gesperrt. Ein Abschleppunternehmen richtete den Wagen wieder auf und entfernte ihn von der Unfallstelle.