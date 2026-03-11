Kampfjets über dem Norden: Luftwaffe verlängert Nachtflüge – aus diesem Grund

Nachtflüge des Luftwaffengeschwaders 51 dauern länger als geplant. Geflogen wird weiterhin montags bis donnerstags, um die Einsatzbereitschaft zu sichern.

Länger als zunächst geplant will die Luftwaffe zu Nachtflügen über Schleswig-Holstein starten. Für nötige Aus- und Weiterbildungen wurde der Zeitraum bis zum 26. März verlängert, wie das Taktische Luftwaffengeschwader 51 in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg nun ankündigte. Ursprünglich sollten die Anfang März gestarteten Nachflüge bereits eine Woche zuvor enden.

Nach früheren Angaben der Luftwaffe sind die Aus- und Weiterbildung bei Dunkelheit für die Besatzungen notwendig. Um die Einsatzbereitschaft des Verbandes zu gewährleisten und die Belastungen für die Bevölkerung niedrig zu halten, würden Nachtflüge in die dunkle Jahreszeit verlegt. Die notwendige Dunkelheit sei somit früher am Abend gegeben. Geflogen wird den Angaben zufolge jeweils montags bis donnerstags. (dpa/mp)