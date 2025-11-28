Kampfjets im Tiefflug – es wird laut über Norddeutschland

Die Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich darauf einstellen, dass bald wieder Kampfjets der Bundeswehr im Tiefflug über das Land donnern werden. Von Donnerstag an wird ein Gebiet, das sich überwiegend im Westen und der Mitte Schleswig-Holsteins befindet, für Tiefflüge bis 250 Fuß (etwa 76 Meter) über dem Boden freigegeben.

Die Jets dürften im Übungszielanflug für maximal zwei Minuten auf diese niedrige Flughöhe absinken, teilte die Luftwaffe mit. Als Begründung führt die Bundeswehr die veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa an.

Die Bevölkerung müsse mit verstärktem Lärm rechnen. Es gibt sieben Tieffluggebiete in Deutschland, darunter auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. (dpa/mp)