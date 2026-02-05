Mit dem Rad über den zugefrorenen Fluss – gar keine gute Idee

Er wollte mit dem Fahrrad einen zugefrorenen Fluss überqueren – und brachte sich damit in große Gefahr: In Lübeck ist ein Mann durchs Eis gebrochen.

Nach Angaben der Polizei wollte der 61-Jährige am Mittwochabend die Wakenitz überqueren. Dabei gab die Eisdecke nach. Der Mann stürzte ins Wasser.

Lübeck: Mann bricht in Eis ein

Der Mann befreite sich selbstständig aus dem eiskalten Wasser, der Rettungsdienst traf ihn wenig später in der Nähe an. Er blieb unverletzt. Sein Fahrrad musste der 61-Jährige jedoch im Wasser zurücklassen.

Der Vorfall ging glimpflich aus, dennoch bleibt das Betreten oder Befahren von Eisflächen gefährlich, auch wenn sie tragfähig wirken, wie Rettungskräfte immer wieder warnen. (dpa/mp)