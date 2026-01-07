Neun neue Millionäre im Norden – Lotto knackt Rekordmarke

Glücksspielerinnen und Glücksspieler haben in Schleswig-Holstein 2025 beim Lotto über alle Spiel- und Wettarten 150 Millionen Euro an Gewinnen erzielt. 2024 waren es 155,5 Millionen Euro gewesen. Mit neun Millionengewinnen sei die bisherige schleswig-holsteinische Rekordmarke von acht Neumillionären im Jahr getoppt worden, teilte ein Sprecher von Lotto Schleswig-Holstein mit. Platz 1 der Neumillionäre belegte mit sechs Millionen Euro ein Eurojackpot-Spielteilnehmer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg.

Den Gewinnen standen 2024 Umsätze in Höhe von 351,6 Millionen Euro gegenüber (2024: 358 Millionen Euro). Über alle Lotterien gesehen gaben die Teilnehmenden 2025 statistisch durchschnittlich 9,25 Euro (2024: 9,38 Euro) pro Spielschein aus. Sie erteilten rund 38 Millionen Spielaufträge (2024: 37,8 Millionen) in den Lotto-Annahmestellen und über das Internet.

Lotto 6 aus 49

Mit 134,1 Millionen Euro an Spieleinsätzen bleibt Lotto 6 aus 49 die am häufigsten gespielte Lotterie im Norden, gefolgt von der Lotterie Eurojackpot mit einem Spieleinsatz von 89,6 Millionen Euro.

Die meisten Gewinne über mindestens 50.000 Euro gab es 2025 beim Eurojackpot. 21 Mal räumten Spielteilnehmende aus dem Norden dort in dieser Höhe ab, beim Lotto 6 aus 49 gab es sieben Gewinne in Höhe von mindestens 50.000 Euro. In beiden Lotterien gab es jeweils drei Millionengewinne.

Das könnte Sie auch interessieren: Fast Millionär! Erster Lotto-Großgewinn des Jahres im Norden

17 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holstein durften sich über Gewinne in Höhe von mindestens 50.000 Euro bei der Zusatzlotterie Spiel 77 freuen. Darunter waren zwei Jackpot-Gewinne in Höhe von 5,3 und 3,3 Millionen Euro.

Mit jeweils elf Großgewinnen ab 50.000 Euro gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Pinneberg die meisten Glückspilze. Sie lösten den bisherigen Spitzenreiter Ostholstein ab, der in den drei Jahren zuvor die Nase vorn hatte und 2025 gemeinsam mit Nordfriesland mit je sechs Gewinnen Platz drei erreichte. Platz zwei belegte der Kreis Segeberg mit acht Gewinnen ab 50.000 Euro. (dpa)