Ein Lottospieler aus Dithmarschen freut sich über mehr als eine Million Euro. Der Jackpot bei „6 aus 49“ liegt derzeit bei rund 45 Millionen Euro.

Bei der Ziehung „6 aus 49” hat ein Lotto-Spieler aus Dithmarschen eine Million Euro gewonnen. (Symbolbild) picture alliance / ZB | Jens Wolf

Ein Spieler aus dem Kreis Dithmarschen hat im Lotto 1.025.375,00 Euro gewonnen. Er habe bei der Ziehung „6 aus 49” am Samstag sechs Richtige getippt, teilte Lotto Schleswig-Holstein mit. Demnach ist er bereits der sechste Millionengewinner in Schleswig-Holstein in diesem Jahr.

Der Jackpot bei „6 aus 49” blieb aber unangetastet und wächst bis zur nächsten Ziehung am Mittwoch auf rund 45 Millionen Euro. Um den Jackpot zu knacken, braucht man neben den richtigen sechs Zahlen in der Regel auch noch die richtige Superzahl – eine zusätzliche Zahl von 0 bis 9, die separat gezogen wird.

Erst eine Woche zuvor hatte ein Schleswig-Holsteiner beim Eurojackpot rund 39,5 Millionen Euro gewonnen, zudem knackte am selben Wochenende ein weiterer Spieler bei der Zusatzlotterie Super 6 den Höchstgewinn von 100.000 Euro. (dpa/mp)