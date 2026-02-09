Lotto-Glückspilz ist jetzt Millionär – doch der Jackpot wurde nicht geknackt

Mit sechs Richtigen zum Millionär – ein Flensburger gewinnt gut eine Million Euro im Lotto. Der Jackpot wurde nicht geknackt. Wie hoch steht er?

Ein Flensburger hat rund eine Million Euro im Lotto gewonnen. Beim Spiel „6 aus 49“ haben am Samstag zwei Spielteilnehmer die 6 Gewinnzahlen ohne Superzahl richtig getippt, wie Nordwest Lotto Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Neben dem Flensburger gewann auch ein Spielteilnehmer aus Süddeutschland. Die Gewinner erhalten jeweils exakt 1.028.269,10 Euro für die Voraussage der sechs richtigen Gewinnzahlen.

Der Flensburger ist bereits Schleswig-Holsteins zweiter Millionengewinner in diesem Jahr. Am 9. Januar gewann ein Spielteilnehmer aus dem nördlichsten Bundesland gut eine Million Euro in der Lotterie Eurojackpot.

Der Jackpot im Spiel „6 aus 49“ wurde den Angaben zufolge nicht geknackt und steht zur kommenden Ziehung am Mittwoch (11. Februar) bei rund 11 Millionen Euro. Auch der Jackpot in der Lotterie Eurojackpot blieb stehen und beträgt zur Ziehung am Dienstag (10. Februar) etwa 22 Millionen Euro. (dpa)