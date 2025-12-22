Lkw kracht in Sicherungsanhänger: Fahrer schwer verletzt – Autobahn voll gesperrt

Schwerer Unfall auf der A21: Bei Baumfällarbeiten zwischen Kiel und Bargteheide ist am Montagmittag ein Lkw-Fahrer mit seiner Zugmaschine in einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei geprallt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Fahrspur wegen Arbeiten im Grünstreifen gesperrt und auch entsprechend abgesichert. Der Fahrer des Lastwagens übersah die Absperrung offenbar und fuhr frontal in den Sicherungsanhänger. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Mann.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die A21 in Richtung Bargteheide wurde nach dem Unfall voll gesperrt, zeitweise war auch die Gegenfahrbahn in Richtung Kiel blockiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rei)