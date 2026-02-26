Lkw kracht in Pkw: Rettungshubschrauber im Einsatz – Frau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Plön sind am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf der L178 bei Kirchnüchel. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Autofahrerin von der L163 nach links auf die L178 abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen, der aus Richtung Kirchnüchel unterwegs war.

Frau mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Durch die Kollision wurde die 45 Jahre alte Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten sie aus dem Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die 17-jährige Beifahrerin im Auto sowie der 53-jährige Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L178 rund eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (rei)