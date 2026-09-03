Die Hamburger Straße (alte B75) bleibt nach dem Unfall gesperrt. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

In Ahrensburg ist am Donnerstagmittag ein Lkw gegen einen Baum gefahren. Christoph Leimig

Auf der Hamburger Straße in Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist ein Lastwagen am Donnerstagmittag gegen einen Baum gefahren. Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr. Noch immer sind Einsatzkräfte vor Ort.

Warum der Lkw von der Straße abkam und gegen den Baum prallte, ist bislang unklar. Die Unfallursache sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Auch die Feuerwehr war mit mehreren Kräften im Einsatz.

Die Hamburger Straße ist wegen der Bergungsarbeiten weiterhin komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Diese laufe nach Angaben der Polizei bislang gut. (mp)