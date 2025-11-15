Lkw kommt von Straße ab und kracht frontal gegen Baum – zwei Verletzte

Bei einem schweren Lkw-Unfall im Kreis Pinneberg sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen verletzt worden. Der Laster musste aufwändig geborgen werden.

Die beiden waren mit einem Kieslaster auf einer Kreisstraße zwischen Bevern und Elmshorn unterwegs, als der Fahrer einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte. Dabei geriet der Laster auf den vom Regen aufgeweichten Seitenstreifen und prallte gegen einen Baum, so die Polizei.

Die Feuerwehren aus Bevern, Barmstedt und Bullenkuhlen sowie Rettungsdienst und Polizei waren gegen kurz vor 23.30 Uhr zu dem Unfall auf der Elmshorner Straße gerufen worden. Zunächst war befürchtet worden, der Laster könnte in Flammen stehen, das bewahrheitete sich jedoch nicht.

Unfall im Kreis Pinneberg: Zwei Verletzte bei Baum-Crash

Der Laster-Fahrer war laut Polizei mit seiner Beifahrerin in Richtung Kölln-Reisiek und Elmshorn unterwegs, als der Unfall passierte. Die Beifahrerin war nach dem Frontal-Aufprall in der Fahrerkabine eingeschlossen. Der Fahrer konnte den Lkw selbstständig verlassen. Lebensgefahr habe bei beiden Verletzten nicht bestanden, hieß es an der Unfallstelle.

Der Lastwagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Kreis Segeberg aufwändig geborgen werden.