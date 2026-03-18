Lkw kommt von Straße ab: Fahrer reanimiert – Hubschrauber im Einsatz

Ein Mann kommt in einem Lkw von der Straße ab. Bäume bremsen schließlich das Fahrzeug. Der Fahrer muss wiederbelebt werden.

Gegen 16 Uhr ist ein Lkw auf der B431 zwischen Elmshorn und Klein Nordende (Kreis Pinneberg) von der Straße abgekommen und gegen eine Baumreihe geprallt. Laut Feuerwehr war ein medizinischer Notfall des Fahrers der Auslöser. Der Mann musste von Rettungskräften reanimiert werden und wurde mit einem Hubschrauber ins UKE nach Hamburg geflogen.

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Für den Hubschraubereinsatz wurde die B431 zeitweise komplett gesperrt. Bei dem Unfall wurde sonst niemand verletzt. Wie schwer der Lkw-Fahrer verletzt ist, ist derzeit noch unklar.