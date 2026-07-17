Unfall auf A23: Ein Lkw kracht gegen die Mittelleitplanke und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Autobahn stundenlang vollgesperrt.

Nach einem schweren Lkw-Unfall war die A23 im Kreis Pinneberg in Richtung Hamburg für längere Zeit voll gesperrt. Der Polizei zufolge war am Donnerstagabend ein Lastwagen-Fahrer mit seinem 40-Tonner im Bereich der Anschlussstelle Elmshorn verunglückt. Er wurde leicht verletzt.

Der Unfall geschah gegen 20.15 Uhr. Warum der Mann mit seinem Gespann von der Fahrbahn abkam, ist noch völlig unklar. Infolge des Unfalls stürzte der Anhänger des Lasters um.

Bei Hamburg: A23 bis 3 Uhr nachts gesperrt

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Die Bergungsarbeiten waren so aufwendig, dass die Autobahn bis 3 Uhr nachts gesperrt war.

Der Lastwagenfahrer war auf der A23 aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Hamburg unterwegs, als er bei Elmshorn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

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Eine Zeugin sagte gegenüber der Polizei aus, dass das Fahrzeug zunächst links in die Leitplanke eingeschlagen sei. Nach dem Aufprall schleuderte der Lkw zurück nach rechts über die Fahrbahn und in die Böschung, wo er stecken blieb.

A23: Lkw-Fahrer leicht verletzt

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Der Anhänger stürzte um und blockierte den Beschleunigungsstreifen sowie den rechten Fahrstreifen. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Fahrer aus seiner Kabine.

Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht; er wurde leicht verletzt.

Bei dem Unfall soll auch die Fahrbahndecke der A23 beschädigt worden sein, weshalb nicht auszuschließen ist, dass die Autobahn nach den aufwendigen Bergungsarbeiten noch repariert werden muss.