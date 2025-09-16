mopo plus logo
Der Lkw kippte auf der A7 bei Quickborn um.

Der Lkw kippte auf der A7 bei Quickborn um. Foto: Holstein-Report

  • Quickborn

Lkw kippt auf A7 bei Hamburg um: Kilometerlanger Stau

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen auf der A7 nördlich von Hamburg von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Zwei von drei Spuren der Autobahn sind wegen der Bergung aktuell gesperrt.

Unfall bei Quickborn: Lkw kippt nach Aquaplaning um

Kurz hinter der Auffahrt Quickborn verlor der Fahrer in Richtung Norden die Kontrolle über seinen Lkw – vermutlich wegen Aquaplaning. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, brach durch die Leitplanke und fiel auf die Seite, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der mittlere und der rechte Fahrstreifen sind wegen der Bergung des Lkw vorerst gesperrt. Der Verkehr kann aktuell nur auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Kilometerlanger Stau auf der A7 in Richtung Norden

Laut ADAC staut sich der Verkehr aktuell auf rund sieben Kilometern. Wie lange die Sperrung andauern wird, konnte die Polizei nicht sagen. (mp)

