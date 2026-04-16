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Milchlaster im Norden verungückt – Feuerwehr muss 13.000 Liter Milch abpumpen

Feuerwehrleute müssen rund 13.000 Liter Milch abpumpen. Foto: Holstein-Report

  • Bahrenfleth

Lkw im Norden verunglückt – Feuerwehr muss Tausende Liter Milch abpumpen

In Bahrenfleth (Kreis Steinburg) ist am Donnerstagvormittag ein Milchlaster verunglückt. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Bevor das Fahrzeug geborgen werden kann, müssen Feuerwehrleute tausende Liter Milch abpumpen.

Gegen 11.35 Uhr kam der Lkw an der Straße Klein Bahrenfleth von der Straße ab und kippte um. Dabei schlugen die Tanks leck, die mit 13.000 Litern Milch beladen waren.

Barenfleth: Mit Milch beladener Lkw verunglückt

Der verletzte Fahrer konnte sich befreien, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Nachdem er von Sanitätern versorgt worden war, kam er in ein Krankenhaus. Rund 30 Feuerwehrkräfte sind am Einsatzort. Die Milch muss abgepumpt werden, bevor der Lkw von einem Kran wieder aufgerichtet werden kann.

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